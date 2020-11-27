عون بحث مع سلامة الاجراءات الآيلة لاستمرار دعم المواد الاساسية

أعلنت رئاسة الجمهورية أنّ الرئيس ميشال عون بحث مساء اليوم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الاجراءات الآيلة الى استمرار دعم المواد الأساسية في الظروف الراهنة.