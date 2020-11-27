هل يزور الحريري بعبدا؟!

أعلنت مصادر متابعة للملف الحكومي عبر "أم تي في" أن الرئيس المكلّف سعد الحريري قد يزور عون خلال 48 ساعة وسيحمل مسودة تشكيلة حكومية مكتملة من 18 وزيرا.

