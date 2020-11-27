لبنان

إليكم نتائج فحوصات الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

Lebanon 24
27-11-2020 | 21:52
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 23/11/2020 إضافة إلى فحوص رحلات وصلت بتاريخ 24/11/2020 و25/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود سبع وثلاثين (37) حالة إيجابية.


وجاءت نتائج 23/11/2020 كالتالي:


- رحلة ميلان : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية).
- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
- رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (خمس حالات إيجابية).
- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
- رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).
- رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (ست حالات إيجابية).

وجاءت نتائج 24/11/2020 كالتالي:

- رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
- رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).
- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ست حالات إيجابية).
- رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
- رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).
- رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية).
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان).
- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 25/11/2020 كالتالي:

- رحلة أديس أبابا :الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : الرحلة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
- رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالتان إيجابيتان).
- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).
- رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).
- رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي : شركة MEA رقم 421 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
- رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).
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