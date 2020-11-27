نتائج فحوصات الـ"PCR" في إذاعة لبنان الحر كلها سلبية

أجرى المختبر النقال التابع للجامعة اللبنانية الاميركية "LAU" ومستشفى رزق الجامعي فحوص الـpcr لفريق موقع القوات اللبنانية الالكتروني وفريق إذاعة لبنان الحر بعد ظهر أمس الخميس في الباحة الخارجية لإذاعة لبنان الحر في منطقة أدونيس.



وأكّد الفريق الطبي المرافق أن "كورونا ليس بمزحة ويمكن التغلب على هذا الفيروس اذا التزمنا بالإرشادات الوقائية لا سيما وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين"، لافتاً إلى أنّ "أصحاب الأيادي الخيرة تساعدنا على التمويل اضافة الى الجامعة اللبنانية الاميركية ومستشفى رزق الجامعي للاستمرار في رسالتنا".



وكشف أن "هناك لجنة طبية مؤلفة من الدكتور سعد الزين وجورج غانم هي التي تقرر القرى والمناطق التي علينا التوجه اليها لإجراء الفحوصات للمخالطين او الذين يشعرون بالعوارض بعد تنسيق جدول الزيارات مع البلديات والهيئات الصحية في كل منطقة".



وشكر فريق الموقع وإذاعة لبنان الحرّ الجامعة الأميركيّة على هذه اللفتة من الجامعة ومستشفى رزق، ومساء اليوم جاءت النتائج كلها سلبية.