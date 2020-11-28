لبنان

على عينك يا تاجر!

Lebanon 24
28-11-2020 | 00:28
A-
A+
Doc-P-769991-637421202058270618.jpg
Doc-P-769991-637421202058270618.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُباع المساعدات، على عينك يا تاجر، من دون أية إجراءات قانونية، وسط غياب كامل لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، ووزارة الاقتصاد ككل، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
فرنسا تنظم مؤتمرا جديدا لجمع مساعدات للبنان
lebanon 24
28/11/2020 03:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الرئيس الفرنسي يؤكد عقد مؤتمر مساعدات لبنان يوم الثاني من كانون الاول المقبل
lebanon 24
28/11/2020 03:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا للمساعدات الإنسانية للبنان عبر الفيديو في 2 كانون الاول
lebanon 24
28/11/2020 03:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عدوان: أقول للبنانيين إن لم يحصل تدقيق جنائي "إنسوا ودائعكم" وعليكم أن تنسوا أي خطة مالية اقتصادية حقيقية وإنسوا المساعدات من الدول الصديقة
lebanon 24
28/11/2020 03:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24

مساعدات

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:08 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:28 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:36 | 2020-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:05 | 2020-11-28
00:53 | 2020-11-28
00:47 | 2020-11-28
00:36 | 2020-11-28
00:30 | 2020-11-28
00:11 | 2020-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website