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لبنان
على عينك يا تاجر!
Lebanon 24
28-11-2020
|
00:28
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تُباع المساعدات، على عينك يا تاجر، من دون أية إجراءات قانونية، وسط غياب كامل لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، ووزارة الاقتصاد ككل، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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مساعدات
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