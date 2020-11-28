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لبنان
الفرزلي ما زال مقتنعاً بضرورة شقّ طريق تأليف الحكومة
Lebanon 24
28-11-2020
|
01:05
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قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في تصريح لـ"اللواء" تعليقا على قرار مجلس النواب حول التدقيق الجنائي أن "مجلس النواب أنجز ما طلبه رئيس الجمهورية باجماع كامل وسواء صدر ذلك بقرار أو توصية".
وأكد في رد على سؤال أن "ما من انتصارات في ما جرى لأن القرار الذي اتخذ اظهر أن الطريق السليم يؤدي إلى نتيجة سليمة".
وأوضح أن "الخطوة المهمة حصلت ومن حق النواب تقديم اقتراحات قانون تدرس في اللجان ويبنى على الشيء مقتضاه".
وفي سياق متصل لم يعرف ما إذا كانت هناك زيارة قريبة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا ام لا لكن ما فهم أنه إذا كانت هناك زيارة فإن الحريري قد يقدم تصورا اوليا، ولم يعرف ما إذا الحريري أجرى في الأيام الماضية مشاورات مع الافرقاء ام لا وهنا ليس واضحا هل أنه سيقدم تشكيلة تضم توزيعا كاملا للطوائف والوزارات أو لا.
وفي مجال آخر أشار النائب الفرزلي إلى أنه "لا يزال مقتنعا بضرورة شق طريق تأليف الحكومة"، أملا أن "تشكل الحكومة سريعا".
المصدر:
اللواء
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