لبنان

لم يسافر اليوم

Lebanon 24
28-11-2020 | 04:19
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بعدما تردد ان البطريرك الراعي يسافر اليوم الى الفاتيكان بدا انه يمارس اعماله العادية ومواعيده لمطلع الاسبوع المقبل 
المصدر: النهار
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