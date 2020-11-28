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لبنان
البنزين أولا
Lebanon 24
28-11-2020
|
04:26
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رجح مصدر نقابي ان يبدأ رفع الدعم عن البنزين قريبا جدا كمقدمة لخطوات لاحقة وقياسا لردة الفعل لدى النقابات والاحزاب وفي الشارع
المصدر: النهار
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رفع الدعم
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