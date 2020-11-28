لبنان

حراسة ليلية

Lebanon 24
28-11-2020 | 04:30
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تنامت في الآونة الأخيرة الحراسات الليلية من قبل بلديات وأحزاب ومتطوعين بما يشبه الإدارات المحلية، على خلفية تكاثر السرقات والإعتداءات وخصوصاً بعد حادثة بشري.
المصدر: النهار
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