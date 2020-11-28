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لبنان
ضرب الصروح
Lebanon 24
28-11-2020
|
04:33
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يؤكد مرجع سياسي بأن ما يحيط بأخبار عن مؤسّسات جامعية وأكاديمية تاريخية، قد يؤدي إلى فرط آخر الصروح التي كان يتغنى بها لبنان عربياً وعالمياً.
المصدر: النهار
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