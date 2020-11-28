لبنان

امتصاص الصدمة

Lebanon 24
28-11-2020 | 04:42
A-
A+
Doc-P-770018-637421353883390503.jpeg
Doc-P-770018-637421353883390503.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجرى اتصالات بعيدة من الإعلام على أعلى المستويات مع الفرنسيين من اجل امتصاص صدمة تطيير شركة التدقيق والبحث عن بديل.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
أسبوعان مفصليان.. تساؤلات حول التدقيق الجنائي والعيون على فرنسا
lebanon 24
28/11/2020 06:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
في "الجلسة المصيرية".. مجلس النواب "يدفن" التدقيق الجنائي!
lebanon 24
28/11/2020 06:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا مستاءة من الوضع اللبناني... رسالة ماكرون واضحة
lebanon 24
28/11/2020 06:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مسرحية التدقيق الجنائي انتهت في مجلس النواب... الدعم على طاولة بعبدا والملف الحكومي يتحرك مجدداً
lebanon 24
28/11/2020 06:54:19 Lebanon 24 Lebanon 24

التدقيق الجنائي

فرنسا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:50 | 2020-11-28
06:40 | 2020-11-28
06:33 | 2020-11-28
06:31 | 2020-11-28
06:25 | 2020-11-28
06:15 | 2020-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website