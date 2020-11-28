17
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ماكرون في بيروت نهاية كانون الأول... الضغط الفرنسي مستمر
Lebanon 24
28-11-2020
|
05:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت رندا تقي الدين في "نداء الوطن" أكّد مسؤول فرنسي رفيع لـ"نداء الوطن" زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان في الأسبوع الاخير من كانون الأول المقبل، لتفقد القوات الفرنسية العاملة ضمن إطار قوات الامم المتحدة في الجنوب، مجدداً التأكيد أنّ "فرنسا تبذل كل الجهود للضغط على المسؤولين في سبيل تشكيل حكومة مهمة، تضم شخصيات يتحلون بالنزاهة والكفاءة في الوزارات الأساسية المعنية بالحصول على قروض وهبات ومساعدات". وكشف أنّ الرئاسة الفرنسية "على اتصال دائم وشبه يومي للضغط على المسؤولين لحثهم على تشكيل أفضل صيغة حكومية من أشخاص ذوي سمعة نظيفة لإعادة الثقة الدولية بلبنان".
وذكّر المسؤول الفرنسي بأنّ تأليف حكومة برئاسة السفير مصطفى أديب لم يتم سابقاً، "بسبب مطالب الفريق الشيعي ولكن لا يمكن لفرنسا أن تحل مكان اللبنانيين ولا يهمها أن تعرف أي منصب لأي طائفة"، ورأى أنّ على عاتق الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم مهمة توزير أشخاص "لا يعودون بالمال أو المساعدات إلى المجموعات والشخصيات التي هي على رأس أحزاب الطوائف المختلفة، لأنّ ذلك سيعني أن الحكومة لن تحصل على أي دعم دولي، فهذه مسألة عملية أكثر منها أدبية إذا كانت مهمة هذه الحكومة إنقاذ لبنان وتأمين دعمه دوليا". وأضاف: "من اجل أن يحصل ذلك وأن يتم تشكيل حكومة بهذه الشروط، هناك عقدة ينبغي حلها وهي غياب العلاقة بين الحريري وجبران باسيل، وهذا ما تعمل باريس عليه لناحية الضغط باتجاه عودة الحوار بينهما بشكل يتيح تشكيل حكومة تحصل على ثقة المانحين".
وعن مؤتمر المساعدات الإنسانية في الثاني من كانون الأول المقبل، أوضح أنه سيكون بمثابة "مرحلة ثانية من المؤتمر الاول الذي عقد في 9 آب الفائت برئاسة الرئيس ماكرون، ومشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من الدول، والذي كان مخصصاً لتقديم مساعدات طارئة بعد انفجار مرفأ بيروت، والآن سيعقد مؤتمر متابعة لتأكيد ما وصل من مساعدات ولإعادة الإعمار، وسيترأسه الرئيس الفرنسي وأمين عام الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنّ باريس ما زالت بصدد التحضير لمعرفة من سيشارك في المؤتمر، على أن يُعقد عبر تقنية "الفيديو كول"، وتوقع أن يشارك فيه الذين شاركوا في مؤتمر 9 آب.
المصدر:
نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يتراجع في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته
Lebanon 24
الدولار يتراجع في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته
09:22 | 2020-11-27
27/11/2020 09:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن تشرح ملابسات جريمة بشري.. هذا ما حصل
Lebanon 24
قوى الأمن تشرح ملابسات جريمة بشري.. هذا ما حصل
19:08 | 2020-11-27
27/11/2020 07:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلاق الرصاص على رأسه وتفجير السيارة.. اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (فيديو)
Lebanon 24
بإطلاق الرصاص على رأسه وتفجير السيارة.. اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (فيديو)
16:28 | 2020-11-27
27/11/2020 04:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة.. الصحة العالمية تتحدث عن قرب "التخلص من كورونا"
Lebanon 24
لأول مرة.. الصحة العالمية تتحدث عن قرب "التخلص من كورونا"
13:36 | 2020-11-27
27/11/2020 01:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً في السوق السوداء.. إليكم سعره
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً في السوق السوداء.. إليكم سعره
22:09 | 2020-11-27
27/11/2020 10:09:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:50 | 2020-11-28
الحكومة رُحّلت إلى الربيع.. لكنّ الأمور غير مقفلة بالكامل!
06:40 | 2020-11-28
من رسالة الرئيس إلى قرار المجلس: الحاكم هو الأقوى!
06:33 | 2020-11-28
لبنان أمام خيار "الفلتان": لا تمديد للإقفال.. ومنع تجول بعد التاسعة ليلاً!
06:31 | 2020-11-28
في "الجلسة المصيرية".. مجلس النواب "يدفن" التدقيق الجنائي!
06:25 | 2020-11-28
"ثورة" القضاة والمحامين: على "الداخليّة".. لا لتنظيف العدليّة!
06:15 | 2020-11-28
عون يقطع الطريق على سلامة: لا لإلغاء الدعم
فيديو
قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)
Lebanon 24
قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-27
28/11/2020 06:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة وزراء تبكي.. والسبب إعدام حيوانات المنك (فيديو)
Lebanon 24
رئيسة وزراء تبكي.. والسبب إعدام حيوانات المنك (فيديو)
10:00 | 2020-11-27
28/11/2020 06:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد صدور القرار الظني.. هذا ما قاله عن الأدلة (فيديو)
Lebanon 24
أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد صدور القرار الظني.. هذا ما قاله عن الأدلة (فيديو)
09:00 | 2020-11-27
28/11/2020 06:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact