18
o
بيروت
24
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
19
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحكومة رُحّلت إلى الربيع.. لكنّ الأمور غير مقفلة بالكامل!
Lebanon 24
28-11-2020
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ ثمّة جفافاً حقيقياً في المعطيات لدى غالبية المعنيين بالملف الحكومي، والجامع المشترك بين هؤلاء يتمثّل في العُقَد التي نشأت بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وتبدو مُستعصية على الحلّ، وليس ما يؤشّر الى تراجع أيّ منهما عن موقفه، وهو ما يؤكد عليه القريبون منهما. وبالتالي، فإنّ الحكومة رُحِّلت أقلّه الى الربيع المقبل.
إلّا أنّ مصادر سياسيّة على صِلة مباشرة بمجريات التأليف وتعقيداته أبلغت صحيفة "الجمهورية" قولها "الأمور ليست مقفلة بالكامل، وخطوط التواصل لم تنقطع نهائياً".
وعمّا يدفعنا الى هذا الكلام، أوضحت "أنّ بعض المعنيّين بهذا الملف يتحدثون همساً عن اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء، ليست محصورة في الاطار المحلّي، سعياً لتحقيق خَرق في الجدار الحكومي وإنجاز تأليف الحكومة خلال الايام القليلة المقبلة، أي قبل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة".
وتبعاً لذلك، لا تستبعد المصادر "حصول لقاء قريب بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، خصوصاً أنّ رسالة الرئيس الفرنسي، التي وصلت الى رئيس الجمهورية قبل يومين، قد تحفِّز عون والحريري على ذلك".
المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة
قوى الأمن تشرح ملابسات جريمة بشري.. هذا ما حصل
Lebanon 24
قوى الأمن تشرح ملابسات جريمة بشري.. هذا ما حصل
19:08 | 2020-11-27
27/11/2020 07:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلاق الرصاص على رأسه وتفجير السيارة.. اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (فيديو)
Lebanon 24
بإطلاق الرصاص على رأسه وتفجير السيارة.. اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (فيديو)
16:28 | 2020-11-27
27/11/2020 04:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة راغب علامة تخطف الأنظار مع ابنها لؤي.. شاهدوا ماذا فعلا
Lebanon 24
زوجة راغب علامة تخطف الأنظار مع ابنها لؤي.. شاهدوا ماذا فعلا
18:00 | 2020-11-27
27/11/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة.. الصحة العالمية تتحدث عن قرب "التخلص من كورونا"
Lebanon 24
لأول مرة.. الصحة العالمية تتحدث عن قرب "التخلص من كورونا"
13:36 | 2020-11-27
27/11/2020 01:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً في السوق السوداء.. إليكم سعره
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً في السوق السوداء.. إليكم سعره
22:09 | 2020-11-27
27/11/2020 10:09:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:21 | 2020-11-28
كيف علّق "حزب الله" على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن زادة؟!
08:52 | 2020-11-28
كم بلغ عدد محاضر مخالفة التعبئة العامة حتى اليوم؟!
08:32 | 2020-11-28
"ضغطٌ لا يطاق".. أبيض: أطباء وممرضات قرّروا ترك مهنتهم!
08:30 | 2020-11-28
هل تم "تكبير حجر" التدقيق الجنائي كي لا يصيب أحداً؟!
08:01 | 2020-11-28
وزير الصحة: "مرق الكتير وبقي القليل"!
07:14 | 2020-11-28
أين تكمن "عقدة التأليف"؟!
فيديو
قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)
Lebanon 24
قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-27
28/11/2020 10:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة وزراء تبكي.. والسبب إعدام حيوانات المنك (فيديو)
Lebanon 24
رئيسة وزراء تبكي.. والسبب إعدام حيوانات المنك (فيديو)
10:00 | 2020-11-27
28/11/2020 10:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد صدور القرار الظني.. هذا ما قاله عن الأدلة (فيديو)
Lebanon 24
أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد صدور القرار الظني.. هذا ما قاله عن الأدلة (فيديو)
09:00 | 2020-11-27
28/11/2020 10:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact