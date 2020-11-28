18
o
بيروت
24
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
19
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بازار التأليف مفتوح.. هل يُحبَط الفرنسيّون مرّة جديدة؟
Lebanon 24
28-11-2020
|
07:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ الأمر البديهي في دولة منهارة ومفلسة وفاقدة لكل عناصر المناعة ومهددة بالزوال الكامل، هو أن تُقابَل رسالة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتفاعل إيجابي معها، وتجد من يتلّقفها، تَدارُكاً للمصير المشؤوم الذي يهوي اليه البلد، لكنّ ذلك مستحيل مع العبث المستمر بها من المُتحكّمين بأمرها.
ولعلّ أبلغ توصيف لرسالة ماكرون، هو ما أبلغه أحد كبار المسؤولين الى "الجمهورية" بأنّ "هذه الرسالة تؤكّد مرة جديدة على صدق التوَجّه الفرنسي تجاه لبنان، ومضمونها الذي يعكس مدى الحرص على بلدنا. وانّ باريس تنتظر أن يتراجع مُعَطّلو الحكومة عن هذا المنحى. هذا المضمون يجب أن يُقرأ جيداً وبِتمَعّن في ما بين سطوره، فأقلّ ما فيه أنّه يُديننا، ويدعونا الى أن نخجل من أنفسنا".
يقول المسؤول المذكور: "إنّ الرئيس الفرنسي، برسالته هذه، قطعَ كل الفرضيات والرغبات التي نَعت مبادرته، وأعادَ تذكيرنا بأنّها ما زالت قائمة، وانّ الفرصة ما زالت مُتاحة أمامنا للتعجيل في تشكيل حكومة المهمّة من اختصاصيين موثوقين وكفوئين. لكن ما يبعث على التشاؤم حيالها، هو أنّها سقطت على واقع عَطَّله المعنيّون حصراً بتأليف الحكومة، عن سابق تصوّر وتصميم، وحوّلوا هذا التأليف إلى بازار مفتوح تتصادَم فيه شخصانيّات وتَكاذب صِبياني وعقليات فوقيّة يحكمها رفض الآخر، كلها تَلهو بمصير وطن بأكمله وتدفع به الى الضياع والاندثار".
و"المُضحك المبكي في آن معاً"، كما يقول المسؤول عينه، هو "أنّ البعض من الشركاء الحقيقيّين في تعطيل حكومة المبادرة الفرنسيّة يتوسّلون الرئيس الفرنسي للتدَخّل ومَدّ يد المساعدة، في وقت هم ثابتون فيه على تَوجّههم التعطيلي ولا يحيدون عنه. لذلك، وأمام هذا الواقع، أخشى أن يُحبَط الفرنسيّون مرّة جديدة، فبالتأكيد أنه طالما هذا البازار مفتوح، ولا توجد إرادة بإقفاله، فإنّ رسالة ماكرون ستلقى حتفها حتماً داخل هذا البازار، وستُدفن الى جانب كلّ الجهود الفرنسيّة التي بُذلت منذ إطلاق المبادرة مطلع ايلول الماضي".
المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة
قوى الأمن تشرح ملابسات جريمة بشري.. هذا ما حصل
Lebanon 24
قوى الأمن تشرح ملابسات جريمة بشري.. هذا ما حصل
19:08 | 2020-11-27
27/11/2020 07:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلاق الرصاص على رأسه وتفجير السيارة.. اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (فيديو)
Lebanon 24
بإطلاق الرصاص على رأسه وتفجير السيارة.. اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (فيديو)
16:28 | 2020-11-27
27/11/2020 04:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة راغب علامة تخطف الأنظار مع ابنها لؤي.. شاهدوا ماذا فعلا
Lebanon 24
زوجة راغب علامة تخطف الأنظار مع ابنها لؤي.. شاهدوا ماذا فعلا
18:00 | 2020-11-27
27/11/2020 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة.. الصحة العالمية تتحدث عن قرب "التخلص من كورونا"
Lebanon 24
لأول مرة.. الصحة العالمية تتحدث عن قرب "التخلص من كورونا"
13:36 | 2020-11-27
27/11/2020 01:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً في السوق السوداء.. إليكم سعره
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً في السوق السوداء.. إليكم سعره
22:09 | 2020-11-27
27/11/2020 10:09:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:21 | 2020-11-28
كيف علّق "حزب الله" على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن زادة؟!
08:52 | 2020-11-28
كم بلغ عدد محاضر مخالفة التعبئة العامة حتى اليوم؟!
08:32 | 2020-11-28
"ضغطٌ لا يطاق".. أبيض: أطباء وممرضات قرّروا ترك مهنتهم!
08:30 | 2020-11-28
هل تم "تكبير حجر" التدقيق الجنائي كي لا يصيب أحداً؟!
08:01 | 2020-11-28
وزير الصحة: "مرق الكتير وبقي القليل"!
07:14 | 2020-11-28
أين تكمن "عقدة التأليف"؟!
فيديو
قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)
Lebanon 24
قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-27
28/11/2020 10:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة وزراء تبكي.. والسبب إعدام حيوانات المنك (فيديو)
Lebanon 24
رئيسة وزراء تبكي.. والسبب إعدام حيوانات المنك (فيديو)
10:00 | 2020-11-27
28/11/2020 10:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد صدور القرار الظني.. هذا ما قاله عن الأدلة (فيديو)
Lebanon 24
أول تعليق لمحامي قتيل فيلا نانسي عجرم بعد صدور القرار الظني.. هذا ما قاله عن الأدلة (فيديو)
09:00 | 2020-11-27
28/11/2020 10:15:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact