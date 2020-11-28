لبنان

أين تكمن "عقدة التأليف"؟!

Lebanon 24
28-11-2020 | 07:14
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في موازاة الحديث عن "فيتو" أميركي على "حزب الله" لعدم إشراكه في حكومة الرئيس المكلّف سعد الحريري، أكدت مصادر مطلعة على أجواء الحزب لـ"الجمهوريّة" أنّ "حزب الله" في الأساس يتوقّع كلّ شيء من الأميركيين، ولكنّه لم يتبلّغ شيئاً من هذا القبيل.
 
وفي موازاة ما تقدّم، جَزم مرجع مسؤول لـ"الجمهورية" أن "لا وجود لأيّ عامل خارجي معطّل لتأليف الحكومة، ورسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاخيرة تؤكّد بشكل او بآخر أن لا وجود لأيّ عوامل خارجية تمنع اتفاق اللبنانيين على تشكيل حكومة، ولو كانت موجودة لَما عاد ماكرون وأكد على المبادرة الفرنسيّة، التي تحظى بدعم واشنطن والمجتمع الدولي، حيث ينادون جميعهم بتشكيل حكومة للبدء بإجراء الاصلاحات لفتح الباب أمام تَدفّق المساعدات الى لبنان".
 
واستغربَ المسؤول المذكور "محاولة بعض الاطراف تكبير الحجر، ورَمي تعطيل الحكومة على الخارج، فيما حقيقة الأمر انّ المعطّل داخلي، ويكمن في الخلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف على آلية التأليف وتسمية الوزراء. وأنا أؤكد جازماً أنهما اذا اتفقا على آلية تسمية الوزراء، فإنّ الحكومة تولد فوراً. هنا تكمن العقدة، وكل ما يُقال في موازاتها لا يعدو أكثر من مجرّد تخاريف".
المصدر: الجمهورية
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