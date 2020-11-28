كيف علّق "حزب الله" على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن زادة؟!

علّق "حزب الله" على عملية اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، معرباً عن إدانته للعملية التي وصفها بـ"الإرهابية"، متقدماً بالتعازي من عائلته "الشريفة ومن قيادة وشعب الجمهورية الإسلامية في إيران".

قال "حزب الله" في بيان: "نسأل الله له علو الدرجات ورفيع المقام إلى جانب من سبقه من الشهداء والعلماء، بخاصة أولئك الذين استشهدوا غدراً على يد عصابات القتل والإرهاب الصهيوني والدولي في سبيل منع الجمهورية الإسلامية من الحصول على موارد العزة والإقتدار والحفاظ على تقدمها العلمي واستقلالها السياسي والفكري".

وتابع الحزب في بيانه: "إننا إذ نقف بكل قوة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المجاهد والمضحي في مواجهة التهديدات والمؤامرات الخارجية، وفي مواجهة الحلف الجديد من الكيان الصهيوني وعدد من دول المنطقة، فإننا نعتقد أن الجمهورية الإسلامية قادرة بإذن الله على مواجهة هذه المخاطر جميعاً وعلى كشف الجناة والمجرمين وقطع اليد التي تمتد على علمائها ومسؤوليها أيا كانت، وعلى إرهاب الدولة الذي يمثله الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة وعلى من يوفر الحماية السياسية والمظلة الدولية لإرهابه".

وكانت إيران أعلنت يوم أمس الجمعة عن اغتيال رئيس منظمة الأبحاث والإبداعات بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية، محسن فخري زاده.



وقالت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان: "قامت عناصر إرهابية مسلحة بعد ظهر (أمس) الجمعة بالهجوم على سيارة محسن فخري زاده رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع. وأثناء الاشتباك بين فريق حمايته والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى".



وأضاف البيان: "وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إنقاذه، وقبل دقائق استشهد هذا المدير الخدوم والعالم بعد سنوات من الجهود والنضال".



وبحسب ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، فقد انفجرت سيارة في ساحة "الخليج الفارسي" في مدينة أبسرد بمنطقة دماوند قرب العاصمة طهران أثناء مرور مركبة زاده، ومن ثم قام عنصر آخر بإطلاق النار على سيارته، ما أدّى إلى مقتله بعد أن تم نقله إلى المستشفى بطائرة مروحية، فيما أصيب أحد مرافقيه بـ 4 رصاصات.

