لبنان

تعليق رسمي سوري على "جريمة بشرّي": لقيام القضاء بدوره ووضع حدٍّ لاستغلال هذا الحادث الفردي

Lebanon 24
28-11-2020 | 11:19
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أكّدت وزارة الخارجية السورية، أنّ دمشق "تابعت باهتمام الحادث المؤسف في بلدة بشرّي والذي أودى بحياة مواطن لبناني"، داعية "القضاء المختص القيام بدوره بكل شفافية لإماطة اللثام عن كافة جوانب هذه القضية ووضع حدّ للتحريض واللغة العنصرية واستغلال هذا الحادث الفردي".
 
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن مصدر في وزارة الخارجية السورية قوله: "تابعت الجمهورية العربية السورية باهتمام الحادث المؤسف في بلدة بشرّي اللبنانية والذي أودى بحياة مواطن لبناني وتتقدم بمواساتها لعائلة الفقيد".
 
وأضاف المصدر: "الجمهورية العربية السورية تدعو القضاء المختص القيام بدوره بكل شفافية لإماطة اللثام عن كافة جوانب هذه القضية ووضع حد للتحريض واللغة العنصرية واستغلال هذا الحادث الفردي". 
 
وتابع: "الجمهورية العربية السورية إذ تقدر عالياً الأصوات التي ارتفعت في لبنان ضد الاستغلال السياسي لهذه الحادثة، فإنها تطالب الحكومة والجهات اللبنانية المعنية بمنع أي استغلال لهذه الحادثة للإساءة للاجئين السوريين والقيام بواجبهم بحماية المواطنين السوريين المتواجدين في لبنان".
 
وأشار إلى أنّ "الجمهورية العربية السورية تجدد الدعوة للمواطنين السوريين الذين أجبرتهم ظروف الحرب الظالمة على مغادرة البلاد للعودة إلى وطنهم والعيش فيه بكرامة وأمان وستقدم كافة التسهيلات لهذه العودة وستعمل ما في وسعها لضمان  متطلبات عيشهم الكريم". 
 
وكانت بلدة بشرّي شهدت يوم الثلاثاء الفائت جريمة قتل راح ضحيّتها ابن البلدة الشاب جوزيف طوق على يد مواطن سوري من سكّان البلدة.
 
وذكرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي أنّ إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن، تمكّنت من توقيف الجاني الذي اعترف بإطلاق النار وقتل المغدور، نتيجة حصول خلاف فوري بينهما، وأنه كان على خلاف سابق معه منذ حوالى السنة، حسب أقواله. 

المصدر: سانا
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