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لبنان
مطلوب بجرم "الإنتماء لعصابة إرهابية" بقبضة "استقصاء الشمال"
Lebanon 24
28-11-2020
|
11:21
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 27-11-2020، اشتبهت إحدى دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الاقليمي، في محلّة وادي جلول في بلدة مجدليا - زغرتا بأحد الأشخاص بجرم محاولة سرقة، يحمل مسدساً حربياً بشكلٍ ظاهر، ولدى محاولة توقيفه لم يمتثل وحاول الفرار من أمام عناصر الدورية، فتمّ توقيفه، ويدعى:
- ف. ع. (مواليد عام 1986، سوري).
وقد تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم الانتماء إلى عصابة إرهابية، كما يوجد بحقّه خلاصة حكم بجرم تهديد.
جرى ضبط المسدس من نوع هريستال /9/ ملم، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته".
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