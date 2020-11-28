مطلوب بجرم "الإنتماء لعصابة إرهابية" بقبضة "استقصاء الشمال"

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 27-11-2020، اشتبهت إحدى دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الاقليمي، في محلّة وادي جلول في بلدة مجدليا - زغرتا بأحد الأشخاص بجرم محاولة سرقة، يحمل مسدساً حربياً بشكلٍ ظاهر، ولدى محاولة توقيفه لم يمتثل وحاول الفرار من أمام عناصر الدورية، فتمّ توقيفه، ويدعى:- ف. ع. (مواليد عام 1986، سوري).وقد تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم الانتماء إلى عصابة إرهابية، كما يوجد بحقّه خلاصة حكم بجرم تهديد.جرى ضبط المسدس من نوع هريستال /9/ ملم، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته".