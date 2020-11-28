لبنان

قائد الجيش يفتتح قسم العمليات الجراحية في المستشفى العسكري

Lebanon 24
28-11-2020 | 11:27
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افتتح قائد الجيش العماد جوزاف عون قسم العمليات الجراحية في المستشفى العسكري المركزي، الذي أسهم السيدان جيلبير ورونالد الشاغوري والسيد امال الحوراني ببنائه وتجهيزه.

 

وللمناسبة، أقيم احتفال حضره اللواء الركن الياس الشامية، رئيس الطبابة العميد الركن جورج يوسف، رئيس المستشفى العميد الطبيب نسيم أبو ضاهر والعميد المتقاعد فؤاد الأشقر ممثلا الاخوين الشاغوري والسيد سري غلمية ممثلا الحوراني.

 

وجال العماد عون والحضور في القسم الذي يشمل 5 غرف عمليات جراحية مجهزة بأحدث المعدات المتطورة واستمع الى شروحات عنها.

 

وألقى العماد عون كلمة شكر فيها أصحاب الايادي البيضاء ومحبي الجيش "الذين يقومون دوما بدعمه وتمويل مشاريع حيوية وهامة"، مشيرا الى أن "هذا الدعم يلقي المزيد من المسؤوليات على عاتق الجيش".

 

ونوه بـ "التطور المستمر الذي تشهده الطبابة العسكرية والتي توفر أفضل الخدمات الطبية لأكثر من 400 ألف مواطن بين عسكريين على العاتق ومتقاعدين وعائلاتهم"، مؤكدا "استمرار الدعم للطبابة والسعي الدائم لتطويرها".

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