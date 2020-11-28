بعد انتشار مقال موقع باسمها.. ماغي فرح تنفي وتؤكد: هذا جبن وتزوير وقذارة

غرّدت الإعلامية ماغي فرح عبر حسابها على تويتر قائلة: "يكتبون باسمي مقالا يشتمون فيه هذا ويمدحون ذاك ولست عالمة به لو لم يصلني من أصدقاء عبر الواتساب . اريد ان اوضح أنني لست كاتبة هذا المقال بغض النظر عن محتواه .ارجو ممن نشره ان تكون له الجرأة بتوقيعه . هذا جبن وتزوير وقذارة ! "

يكتبون باسمي مقالا يشتمون فيه هذا ويمدحون ذاك ولست عالمة به لو لم يصلني من أصدقاء عبر الواتساب . اريد ان اوضح أنني لست كاتبة هذا المقال بغض النظر عن محتواه .ارجو ممن نشره ان تكون له الجرأة بتوقيعه . هذا جبن وتزوير وقذارة ! — Maguy Farah Official (@MaguyFarahLive) November 27, 2020