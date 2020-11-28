طقس الويك الاند.. هل ترتفع الحرارة؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيا. تتساقط أمطار محلية خفيفة في ساعات الصباح الاولى. ترتفع في شكل بسيط درجات الحرارة خلال النهار بخاصة في الداخل وعلى الجبال. يتكون ضباب محلي على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل: من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل.- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع برق ورعد خاصة في الجنوب. الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا. تتساقط أمطار محلية خفيفة في ساعات الصباح الاولى. ترتفع بشكل بسيط درجات الحرارة خلال النهار خاصة في الداخل وعلى الجبال. يتكون ضباب محلي على المرتفعات. الإثنين: غائم جزئيا مع إرتفاع بسيط في درجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات.درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 25 درجة. فوق الجبال من 8 الى 17 درجة. في الداخل من 6 الى 18 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 85 %.- حال البحر: متوسط إرتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24°م.- الضغط الجوي: 1019 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 22:06 ساعة غروب الشمس: 30:16