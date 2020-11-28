الادعاء لدى مخفر مشمش بسرقة محتويات منزل

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في جبيل أن المواطن أ. ع. ادعى لدى مخفر لحفد في قوى الأمن الداخلي، أن مجهولين دخلوا الى منزله في بلدة مشمش، قضاء جبيل، بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا بعضا من محتوياته التي قدرت قيمتها بـ15 مليون ليرة لبنانية، ويتولى مخفر لحفد التحقيق.