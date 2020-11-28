"أمل" دانت اغتيال زاده: استشهاده سيزيد إيران صلابة

دانت حركة "أمل" في بيان، بـ"أشد التعابير اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، الباحث المتميز والاستاذ الذي شكل بمسيرته العلمية رمزا متميزا للشعب الإيراني الصديق".وتقدمت بالتعازي الحارة من قيادة الجمهورية الإسلامية في إيران وشعبها ومن عائلة الشهيد وإخوته، معتبرة أن "استشهاده سيزيد إيران صلابة وقوة في مواجهة الأعداء لاستكمال مسيرة التقدم والازدهار في المجالات كافة".