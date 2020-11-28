الوالد توفي بكورونا والزوجة تقضي حزناً بعد 4 ساعات على وفاته

اصيبت عائلة بأكملها في بلدة عنقون الجنوبية بفيروس كورونا. وأظهرت نتائج الفحوصات التي أجريت أمس إصابة أكثر من 10 أشخاص بالفيروس.وتبين أن الفيروس موجود في الأشخاص منذ أكثر من 6 أيام دون أي عوارض، مما أربك القيمين على متابعة كورونا في البلدة تخوفا من وجود عشرات المخالطين.وفي اتصال مع رئيس بلدية عنقون د.حسين فرحات اوضح لـ"لبنان 24" أن الوالد توفي أثر إصابته بالفيروس فيما الوالدة توفيت أثر أزمة قلبية وحزنها على زوجها بعد اربع ساعات فقط، مشيرا الى ان العائلة التي تخالطت مع الوالد فجميعها اصيبت بالفيروس وقد تم حجرها بأكملها، مؤكدا ان البلدية تأخذ الإجراءات اللازمة للحد من الفيروس.