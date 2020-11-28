الجميل: لن تحاسبوا أنفسكم

غرد رئيس "حزب الكتائب" النائب المستقيل سامي الجميل عبر "تويتر": "من مسرحية القانون الانتخابي والبطولات الوهمية إلى مسرحية الكل صار بدو التدقيق الجنائي في صفقاته. يكفي الناس مآسيا يومية، ليسوا بحاجة لمزيد من الإذلال عبر إهانة ذكائهم. هم يعرفون جيدا أنكم لن تحاسبوا أنفسكم. ما ينفعهم هو أن ترحلوا ليتمكنوا من إنقاذ مستقبلهم وبناء لبنان جديد".