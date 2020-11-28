21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اعتداء على حضانة دير دون بوسكو للراهبات الساليزيان في حدث بعلبك
Lebanon 24
28-11-2020
|
14:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مجهولين اقتحموا حضانة المدرسة التابعة لدير دون بوسكو للراهبات الساليزيان في بلدة الحدث في بعلبك، وبعثروا محتوياتها، وألحقوا أضرارا مادية بالتجهيزات.
مواضيع ذات صلة
"مر بالصدفة"... الرواية الكاملة وراء فيديوهات وزير الصحة ومشاركته بإحتفالات في بعلبك
Lebanon 24
"مر بالصدفة"... الرواية الكاملة وراء فيديوهات وزير الصحة ومشاركته بإحتفالات في بعلبك
29/11/2020 11:28:14
29/11/2020 11:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فريق وزارة الصحة والهيئة الصحية أخذ 1110 عينات PCR في بعلبك... كيف توزعت؟
Lebanon 24
فريق وزارة الصحة والهيئة الصحية أخذ 1110 عينات PCR في بعلبك... كيف توزعت؟
29/11/2020 11:28:14
29/11/2020 11:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فريق وزارة الصحة أخذ 156 عينة لفحوص PCR في بعلبك
Lebanon 24
فريق وزارة الصحة أخذ 156 عينة لفحوص PCR في بعلبك
29/11/2020 11:28:14
29/11/2020 11:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
5084 حالة نشطة بكورونا في بعلبك الهرمل!
Lebanon 24
5084 حالة نشطة بكورونا في بعلبك الهرمل!
29/11/2020 11:28:14
29/11/2020 11:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حضانة
بعلبك
تابع
الأكثر قراءة
متابعة تهاجم إبنة هيفا وهبي: لولا إمك كان ما حدا سمع فيكي.. فكيف ردّت ؟
Lebanon 24
متابعة تهاجم إبنة هيفا وهبي: لولا إمك كان ما حدا سمع فيكي.. فكيف ردّت ؟
12:00 | 2020-11-28
28/11/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف رئيس سابق في المطار.. بحوزته 18 ألف دولار!
Lebanon 24
توقيف رئيس سابق في المطار.. بحوزته 18 ألف دولار!
11:30 | 2020-11-28
28/11/2020 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد يردّ على ديما صادق ويدافع عن الـLBCI
Lebanon 24
هشام حداد يردّ على ديما صادق ويدافع عن الـLBCI
12:40 | 2020-11-28
28/11/2020 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تنفيذاً لقرار التعبئة العامة... تذكير لقوى الأمن بشأن يوم الأحد
Lebanon 24
تنفيذاً لقرار التعبئة العامة... تذكير لقوى الأمن بشأن يوم الأحد
20:54 | 2020-11-28
28/11/2020 08:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله "أحبط محاولة لإغتيال نصر الله"
Lebanon 24
حزب الله "أحبط محاولة لإغتيال نصر الله"
16:45 | 2020-11-28
28/11/2020 04:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:18 | 2020-11-29
اصابات "كورونا" في المناطق اللبنانية.. اليكم الاعداد
11:03 | 2020-11-29
الجيش يوقف سودانيين تسللا ليل أمس الى الأراضي الفلسطينية المحتلة
10:32 | 2020-11-29
خال الرئيس بري في ذمّة الله
10:17 | 2020-11-29
حسن يوصي بإبقاء بعض المناطق مغلقة.. وماذا عن المفرد مجوز؟
09:29 | 2020-11-29
قذائف مضيئة فوق حولا ليلا
09:11 | 2020-11-29
هيئة الطوارئ المدنية: فتح المدارس سيحدث مجزرة صحية
فيديو
ابنة أصالة بموقف محرج.. سقطت أرضاً وارتطم رأسها أثناء التزلج على الجليد (فيديو)
Lebanon 24
ابنة أصالة بموقف محرج.. سقطت أرضاً وارتطم رأسها أثناء التزلج على الجليد (فيديو)
18:00 | 2020-11-28
29/11/2020 11:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. رجلٌ يتسبّب باندلاع حريق داخل مصعد! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مرعب.. رجلٌ يتسبّب باندلاع حريق داخل مصعد! (فيديو)
15:00 | 2020-11-28
29/11/2020 11:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)
Lebanon 24
قريباً في الأسواق.. منافس قوي لهواتف "هواوي"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-27
29/11/2020 11:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact