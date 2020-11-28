لبنان

اعتداء على حضانة دير دون بوسكو للراهبات الساليزيان في حدث بعلبك

Lebanon 24
28-11-2020 | 14:40
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مجهولين اقتحموا حضانة المدرسة التابعة لدير دون بوسكو للراهبات الساليزيان في بلدة الحدث في بعلبك، وبعثروا محتوياتها، وألحقوا أضرارا مادية بالتجهيزات.
 
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حضانة

بعلبك

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