اعتداء على حضانة دير دون بوسكو للراهبات الساليزيان في حدث بعلبك

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مجهولين اقتحموا حضانة المدرسة التابعة لدير دون بوسكو للراهبات الساليزيان في بلدة الحدث في بعلبك، وبعثروا محتوياتها، وألحقوا أضرارا مادية بالتجهيزات.