لبنان

خلية أزمة اتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون: 20 حالة جديدة بكورونا

Lebanon 24
28-11-2020 | 14:56
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أعلنت خلية الأزمة في اتحاد بلديات جبل عامل- مرجعيون، في تقريرها اليومي عن تطورات فيروس كورونا المستجد لليوم السبت (حتى الساعة الثانية بعد الظهر)، وبناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، تسجيل 20 حالة جديدة موزعة كالتالي: الطيبة 7، قبريخا 6، طلوسة 4، ميس الجبل 2 وتولين 1. كما تسجيل حالة وافدة الى بلدة الخيام، بالإضافة الى 9 حالات شفاء: 7 في الطيبة و2 في مجدل سلم. ولم تسجل أي حالة وفاة.

وبناء عليه فان عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه، هو 619 إصابة و422 حالة شفاء و20 وفاة، وهناك حاليا قيد المتابعة 149 إصابة مؤكدة مخبريا 144 منها قيد الحجر المنزلي و5 حالات في المستشفى.

وأشارت الخلية الى انها وبالتعاون مع طبابة القضاء هي المخولة بإصدار البيانات المتعلقة بالإجراءات الصحية في ملف كورونا، آملة من الأهالي "عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عنها.

كما ذكرت بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية حفاظا على صحة الجميع.
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