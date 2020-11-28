تراكم المياه في نفق المطار وفي شوارع حي السلم

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن تراكم المياه في نفق المطار بسبب الامطار الغزيرة. كذلك حولت الامطار الشوارع والطرق في منطقة حي السلم الى أنهر مما عوق حركة المرور.