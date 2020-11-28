لبنان

تراكم المياه في نفق المطار وفي شوارع حي السلم

Lebanon 24
28-11-2020 | 15:16
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن تراكم المياه في نفق المطار بسبب الامطار الغزيرة. كذلك حولت الامطار الشوارع والطرق في منطقة حي السلم الى أنهر مما عوق حركة المرور.
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حي السلم

امطار

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