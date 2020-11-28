لبنان دخل في سحابة سوبر سيل "SUPER CELL CLOUD".. وغزارة الامطار تبلغ الذروة

أفاد الأب ايلي خنيصر، المتخصص بأحوال الطقس، عبر صفحته الخاصة على "فايسبوك" بأنّه تشكّلت في الساعة الثانية عشرة ظهراً سحابة كثيفة فوق سواحل صيدا واتجهت تدريجياً نحو الدامور والناعمة ليصبح حجمها عملاقاً، فتحوّلت الى سحابة سوبر سيل SUPER CELL CLOUD محمّلة بالرطوبة ومصحوبة بعواصف رعدية وصواعق، فتدنت درجات الحرارة مع ازدياد حجمها حيث تمركزت بين بيروت والشوف وعاليه والمتن وجونية وادّت الى هطولات لامست ال 18 مم خلال ساعة وربع تقريباً ما ادى الى تشكل السيول والفيضانات على الطرقات بين انطلياس وجونية وطريق المطار ومناطق عديدة في بيروت وجوارها.

وكان خنيصر نشر فيديو من منطقة نهر الكلب اليوم حيث غرقت الطرقات بمياه الأمطار الطوفانية، وقال إنّ الأمطار بلغت بغضون ساعة تقريباً 18 مم وهذا رقم قياسي قادر ان يسبب الفيضانات والسيول.