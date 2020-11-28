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لبنان
اعتصام لمجموعة من الحراك أمام الداخلية احتجاجا على ضرب معتصمين
Lebanon 24
28-11-2020
|
15:40
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مجموعة من الحراك المدني نفذت اعتصاما أمام وزارة الداخلية، احتجاجا على ضرب معتصمين أمس أمام الاونيسكو، بعدما كانوا نفذوا وقفة احتجاجية.
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وزارة الداخلية
الحراك المدني
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