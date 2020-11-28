اعتصام لمجموعة من الحراك أمام الداخلية احتجاجا على ضرب معتصمين

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مجموعة من الحراك المدني نفذت اعتصاما أمام وزارة الداخلية، احتجاجا على ضرب معتصمين أمس أمام الاونيسكو، بعدما كانوا نفذوا وقفة احتجاجية.