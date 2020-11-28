هكذا دخلت سحابة super cell جونية والضبية وزوق مكايل (صورة)

تعقيباً على النشرات الجوية والمعلومات التي ينشرها الاب ايلي خنيصر، المتخصص في الاحوال الجوية، عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، نشر خنيصر صورة مرسلة من بول شهوان، ويبدو فيها كيف دخلت سحابة الـ"super cell" جونية والضبية وزوق مكايل.

وكان خنيصر قد أفاد بأنّه تشكّلت في الساعة الثانية عشرة ظهراً سحابة كثيفة فوق سواحل صيدا واتجهت تدريجياً نحو الدامور والناعمة ليصبح حجمها عملاقاً، فتحوّلت الى سحابة سوبر سيل SUPER CELL CLOUD محمّلة بالرطوبة ومصحوبة بعواصف رعدية وصواعق، وادّت الى هطولات لامست ال 18 مم خلال ساعة وربع تقريباً ما ادى الى تشكل السيول والفيضانات على الطرقات بين انطلياس وجونية وطريق المطار ومناطق عديدة في بيروت وجوارها.