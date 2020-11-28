57 إصابة جديدة في محافظة عكار بكورونا

أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، عن تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة شفاء.وأعلن أنه "استنادا الى هذه المعطيات بات عدد الاصابات المسجلة منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم: 2686 مصابا، الحالات الايجابية قيد المعالجة: 495 حالة.وحالات الشفاء المسجلة حتى الان: 2149 حالة. كما بلغ عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة: 528 حالة. فيما استقر عدد الوفيات على 48 حالة".