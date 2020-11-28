مزارعو الجنوب: كارثة زراعية ما لم ينفذ الدعم

شدد رئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني، بعد لقائه عددا من المزارعين، على "الذهاب الى كارثة زراعية إذا ما تحققت مشاريع الدعم من مصرف لبنان والدولة، فالأزمة مرة وكبيرة، وما لم نتدارك سبل معالجتها، فنحن ذاهبون إلى الهاوية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع على المستهلك".وقال: "كل الأسمدة والأدوية نستوردها من الخارج بالإضافة إلى الأعلاف الحيوانية. مصرف لبنان ووزارة الزراعة تدخلا لنستورد على سعر مدعوم أي بسعر المنصة، ولكن فعليا لم ينفذ مشروع الدعم، ولا يزال المزارع يشتري على سعر السوق السوداء ويضطر لأن يدفع نقدا لشركات الأسمدة والأدوية، وهذه المشكلة تتسبب بارتفاع كلفة الإنتاج، مما يؤدي الى ارتفاع سعر السلع فتصل للمستهلك بأسعار مرتفعة".وتحدث عن تأثر المزارعين سلبا بتوقيت الإقفال بسبب كورونا لناحية القطاف والتوضيب والشحن، مطالبا بتعديله.