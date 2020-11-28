إصابة جديدة بكورونا في الزرارية

أعلنت بلدية الزرارية في بيان، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلدة، وطلبت من جميع المخالطين حجر أنفسهم والاتصال على الرقم 03204508 من أجل إجراء فحوص pcr للمخالطين.



ودعت الى "ضرورة التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، وخصوصا في ما يتعلق بارتداء الكمامات خارج المنازل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة".