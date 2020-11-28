فريق وزارة الصحة والهيئة الصحية أخذ 1110 عينات PCR في بعلبك... كيف توزعت؟

أخذ فريق وزارة الصحة العامة والهيئة الصحية الإسلامية 1110 عينات لفحوص PCR في مدينة بعلبك وقرى القضاء، توزعت كالتالي:



في مدينة بعلبك: 59 عينة في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، 200 عينة في قاعة ثانوية المهدي. بريتال: 138. اللبوة: 136. التوفيقية: 76. بوداي: 65. شمسطار: 161. تمنين التحتا: 130. النبي شيت: 145 عينة.