حملة فحوص مجانية في البقاع الأوسط

أعلنت جمعية "قولنا والعمل"، في بيان، أنها نفذت بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، حملة فحوص مجانية وعشوائية لمعرفة مدى انتشار فيروس كورونا المستجد خلال فترة شهر سابق بين أبناء منطقة البقاع الأوسط، وتحديدا في بلدة برالياس.وشكر رئيس الجمعية الشيخ أحمد القطان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن وفريق عمله، ثم دعا الجميع الى "الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة حتى نخرج من هذه الأزمة بألف سلامة، بخاصة أننا في لبنان تعودنا أن ننتصر على كل عدو، ونحن نعتبر هذا الوباء عدو الإنسان والإنسانية، فواجبنا أن نأخذ بالأسباب، وكما نحارب العدو الصهيوني والتكفيري علينا أن نحارب هذا الوباء من خلال التزامنا بالإجراءات".