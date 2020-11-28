لبنان

بعد ضبط دراجتين والاشتباه بسرقتهما... قوى الأمن تعمم صورتهما

Lebanon 24
28-11-2020 | 19:16
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 23/11/2020 اشتبه عناصر حاجز "التوَيتي" التابع لفصيلة زحلة في وحدة الدرك الاقليمي، بشخصَين على متن دراجتَين آليّتين من دون لوحات، هما: م. ع. (مواليد عام 2002، لبناني) م. أ. (مواليد عام 2000، لبناني)، وبالتحقيق معهما من قبل الفصيلة، اعترفا بأنهما اشتريا الدراجتين -الأولى نوع "هاوجو" لون أزرق طراز 125، والثانية نوع "سويت جوغ" طراز 125 لون جردوني- من المدعو (م. ن. مجهول باقي الهوية) من محلة المشرّفية-الضاحية الجنوبية بمبلغ 1،200،000 ليرة لبنانية.

وأكدت المديرية أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

وبناءً على إشارة القضاء، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة للدراجتَين، طالبةً من الذين لديهم أي معلومات عنهما أو عن مالكيهما، الاتصال بفصيلة زحلة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 802022-08، أو إبلاغهم الحضور إلى الفصيلة المذكورة مصطحبين معهم المستندات التي تُثبت الملكية، تمهيداً للاستلام.
 
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