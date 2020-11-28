في القبيات... 3 حالات جديدة بكورونا

أعلنت خلية الأزمة في بلدة القبيات أن "عدد الحالات الإيجابية حاليا في البلدة أصبح 25 حالة، وذلك بعد تسجيل 3 حالات ايجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد".وتمنت الخلية على "كل من تخالط معهم الاتصال بأحد الخطين الساخنين 70703392- 71743192. وأكدت أنها تقوم بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة".كما تمنت "من كل من يعاني من عوارض مريبة التواصل معها على أحد الخطين الساخنين المذكورين، كما أكدت على أهمية الالتزام بوضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة إضافة إلى غسل وتعقيم اليدين بشكل جيد".