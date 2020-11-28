تسجيل إصابة بالفيروس في مركبتا المنية

أعلنت خلية الأزمة في بلدة مركبتا ـ المنية، تسجيل إصابة بفيروس كورونا في البلدة، لشخص من سكانها، بعد ظهور نتيجة الفحص المخبري الذي أجري له وجاءت نتيجته إيجابية.



وطالبت الخلية "المصاب والمخالطين له إلتزام الحجر المنزلي والأهالي التقيد بالتدابير الصحية، حرصا على سلامتهم ومنعا لتفشي الفيروس".