18 إصابة بكورونا خلال 3 أيام في الجية... ماذا عن حالات الشفاء؟

أعلنت بلدية الجية، في بيان، تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات شفاء، من تاريخ 2020/11/25 لغاية اليوم السبت، ليصبح العدد التراكمي للاصابات 211، وعدد الحالات الإيجابية قيد المتابعة 37 حالة.ودعت البلدية الأهالي الى "ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة، حفاظا على السلامة العامة".