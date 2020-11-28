لبنان

بعد انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة... هذا ما كشفته مؤسسة كهرباء لبنان

Lebanon 24
28-11-2020 | 21:32
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اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه "عند حوالي الساعة 12،50 من ظهر يوم السبت الواقع فيه 28/11/2020، تعرضت الشبكة الكهربائية إلى صدمة نتيجة الطقس العاصف، مما أدى الى انفصال خط زهراني – عرمون 220 ك.ف. وخطي جية – جمهور رقم 3 و4 توتر 150 ك.ف. وكابل جمهور – بسطة رقم 1 توتر 150 ك.ف. ، الأمر الذي أدى بدوره الى انفصال المجموعات الإنتاجية في كل من معملي دير عمار والزهراني عن الشبكة، ثم تلتهما سائر مجموعات الإنتاج.

وبناء عليه، انقطعت التغذية بالتيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية، وحاليا تواصل الفرق الفنية جهودها لإعادة المجموعات تباعا الى الخدمة، وتاليا إعادة التغذية الكهربائية تدريجيا الى مختلف المناطق".
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