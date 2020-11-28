جولة للخازن في جبة المنيطرة... وتقديم درعين له ولسعيد

زار النائب فريد هيكل الخازن منطقة جبة المنيطرة حيث كانت له أكثر من محطة في عدد من البلدات.ففي المجدل التي وصل اليها الخازن والوفد المرافق كان في استقباله رئيس البلدية سمير عساكر وأعضاء المجلس البلدي، الدكتور فارس سعيد، كاهن الرعية الأب جوزف الخوري، رئيس بلدية المزاريب بشير فرام، رئيس بلدية المغيري بلال حمدان، رئيس بلدية عبود روبير غاريوس، رئيس بلدية الغابات روكز الراعي، نائب رئيس بلدية يانوح فادي أبو زيد، المختار يوسف عساكر، أعضاء لجنة الوقف وعدد من ابناء البلدة، حيث كان له لقاء معهم في مركز البلدية.وتحدث النائب الخازن، فعبر "عن محبته لهذه المنطقة، هذه المحبة التي ورثها عن والده وعمه اللذان لطالما اعتبرا انهما من أبناء جبة المنيطرة وارتبطا بها وبأهلها ارتباطا وثيقا".كما أكد "وقوفه الى جانب اهالي جبة المنيطرة واستعداده لأي دعم وتلبية كل الحاجات الممكنة لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون حيث بات المطلوب منا ان نكون يدا واحدة لمواجهة كل التحديات والصعوبات التي تعترضنا".كما كانت كلمة للدكتور سعيد شكر فيها الخازن "على دعمه للمنطقة مثنيا على الدور الانمائي الذي يقوم به في هذا المجال".وفي ختام اللقاء قدم عساكر ورؤساء البلديات المشاركين درعا تذكارية عربون شكر وتقدير لكل من النائب الخازن والدكتور سعيد.وانتقل بعدها الحضور حيث زاروا الموقع الذي سيتم فيه بناء المركز الجديد لبلدية المجدل، لتختتم الزيارة بغداء أقيم على شرف المشاركين في صالون كنيسة مار سابا.وكانت الزيارة قد استهلت صباحا بلقاء في بلدية المزاريب وعرستا حيث كان في استقبال الخازن كل من رئيس البلدية فرام وأعضاء المجلس البلدي، رئيس بلدية المغيري، ونائب رئيس بلدية يانوح، ومخاتير المنطقة.