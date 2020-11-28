الطبش عن انقطاع التيار الكهربائي: لوقف هذا التعذيب المُمنهج

بعد انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن بيروت، وبمراجعتي، تبيّن ان مؤسسة كهرباء لبنان تعالج الامر وقامت بربط العاصمة بمعمل الزهراني، وستعود الكهرباء خلال وقت قصير.

وبالانتظار، أكرّر مطالبتي بوقف هذا التعذيب المُمنهج،المُتمثّل بقطاع صار"مصدر زرق" للبعض على حساب الشعب اللبناني! — Rola Tabsh رولا الطبش جارودي (@Rolatabshmp) November 28, 2020

غرّدت النائبة رولا الطبش جارودي عبر حسابه على تويتر قائلةً: بعد انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة عن بيروت، وبمراجعتي، تبيّن ان مؤسسة كهرباء لبنان تعالج الامر وقامت بربط العاصمة بمعمل الزهراني، وستعود الكهرباء خلال وقت قصير. وبالانتظار، أكرّر مطالبتي بوقف هذا التعذيب المُمنهج، المُتمثّل بقطاع صار "مصدر زرق" للبعض على حساب الشعب اللبناني!