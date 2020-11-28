لا وفيات في مستشفى رفيق الحريري... اليكم التقرير اليومي بشأن كورونا

أظهر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الصادر اليوم عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاءت النتائج كالتالي:- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 155 فحصا- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 735 حالة شفاء- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 33- حالات وفاة: 0