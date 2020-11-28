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لبنان
لا وفيات في مستشفى رفيق الحريري... اليكم التقرير اليومي بشأن كورونا
Lebanon 24
28-11-2020
|
22:16
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أظهر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الصادر اليوم عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاءت النتائج كالتالي:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 155 فحصا
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 22
- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 735 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 33
- حالات وفاة: 0
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