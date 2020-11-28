الجيش: 3 خروقات لزوارق اسرائيلية مقابل رأس الناقورة

أصدرت عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"خرق زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 27 / 11 / 2020 ما بين الساعة 16.03 والساعة 22.30 المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 296 مترا.وبتاريخ 28 /11 / 2020 الساعة 6.29 أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 222 مترا، ولمدة 3 دقائق.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".