عطل في خط التوتر العالي في عرمون... وانقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق

طرأ عطل على خط التوتر العالي في منطقة عرمون، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق اللبنانية، بما فيها مدينة صور والقرى المجاورة، وتعمل فرق الصيانة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، على إصلاحه وإعادة التيار الكهربائي تدريجيا الى المناطق.