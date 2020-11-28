خلية الأزمة في سير الضنية: اصابتان جديدتان لامرأتين

أعلنت خلية الأزمة في بلدة سير ـ الضنية، "تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، تعودان لامرأتين من البلدة، بعدما ظهرت نتائج الفحوص المخبرية pcr التي أجريت لهما، وجاءت إيجابية".



وطلبت الخلية من "المصابتين والمخالطين لهما، حجر أنفسهم لمدة 14 يوما، حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم ومجتمعهم، والتقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية، منعا لتفشي الفيروس".