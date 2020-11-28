كان يلهو بقنبلة... فانفجرت بين يديه

سمع دوي قوي في طريق الجديدة تبين انه ناتج عن انفجار قنبلة يدوية قرب مستوصف الحريري قبل جامع الدنا .وأشارت المعلومات الأولية الى ان شخصاً كان يلهو بالقنبلة قبل انفجارها، ما أدى الى مقتله، حيث تم نقله الى مستشفى المقاصد وجرح ثلاثة آخرين نقلوا الى مستشفيات اخرى.