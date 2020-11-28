خلية الأزمة في المتن الأعلى: 25 إصابة وحالة وفاة واحدة

وزعت خلية الازمة التابعة لوكالة داخلية المتن الاعلى في "الحزب التقدمي الاشتراكي"، جدولا بالحالات الايجابية التي سجلت اليوم في قرى وبلدات المتن الاعلى، وجاءت على النحو التالي:



جوار الحوز 8، العبادية 7، قبيع 4، قرنايل 3، بزبدين 1، صليما 2، وحالة وفاة واحدة.