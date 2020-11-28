لبنان

على الحدود الجنوبية... الجيش الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة (صورة)

Lebanon 24
28-11-2020 | 23:27
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القى الجيش الاسرائيلي  قنابل مضيئة على الحدود الجنوبية فوق مستعمرة "المنارة" وشمالي بلدة ميس الجبل.
 
 
 
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